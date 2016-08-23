В Гяндже избиты врачи, виновные в смерти 17-летней девушки

Гянджа. 23 августа. REPORT.AZ/ В Гяндже избили врачей, виновных в смерти 17-летней девушки.

Как сообщает западное бюро Report, близкие родственники скончавшейся во время проведенной 22 августа операции в частном медицинском центре "Ени Гянджа" Айгюль Оруджевой 1999 г.р. избили принимавших участие в операции врачей Маила Алиева и Мехти Талышинского.

Оба врача, получившие тяжелые травмы, помещены в реанимационное отделение медицинского учреждения.

Напомним, что перенесшая эстетическую операцию носа 17-летняя жительница Гянджи Айгюль Оруджева не очнулась от наркоза. Несмотря на усилия врачей, спасти девушку не удалось.