В Губе автомобиль насмерть сбил пешехода

Губа. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Как сообщает северное бюро Report, авария зарегистрирована на части трассы Баку-Губа, проходящей на территории села Пирвахид района.

Согласно информации, переходившего дорогу жителя района Идрисова Ильхама Наджим оглу 1964 года рождения сбил автомобиль марки Audi, личность водителя пока не установлена. В результате наезда И.Идрисов получил тяжелые телесные повреждения. Потерпевший был доставлен в Губинскую районную центральную больницу.

Как сообщили в больнице, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь И.Идрисова не удалось.

По факту начато расследование в Губинском районном отделении полиции.