В Грузии во время вооруженного инцидента ранили азербайджанца - ОБНОВЛЕНО

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту вооруженного инцидента в чайхане в Марнеули.

Как сообщает местное бюро Report, ведется расследование по статье нанесение тяжких телесных повреждений Уголовного кодекса. По данным местных СМИ, в ходе инцидента пострадали двое молодых людей.

*** 15:04

В Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в одном из чайных домов.

В результате был ранен один из местных жителей-азербайджанец.

К месту происшествия привлечены эксперты и криминалисты.