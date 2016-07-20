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    ​В Горанбое сгорел ресторан, посетители эвакуированы

    Причины пожара расследуются

    Горанбой. 20 июля. REPORT.AZ/ В городе Делимамедли Горанбойского района сгорел ресторан. 

    Как сообщает западное бюро Report, посетители и работники, находящиеся в ресторане во время пожара, были эвакуированы.

    На место происшествия были привлечены живая сила и две пожарные машины Противопожарной службы Горанбойского района и одна машина Противопожарной службы города Гянджа. Потушить пожар не удалось, в настоящее время пожар продолжается. 

    Причины пожара расследуются.

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