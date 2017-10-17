В Гейгеле 29-летняя женщина госпитализирована с тяжелой травмой

Гейгель. 17 октября. REPORT.AZ/ Жительница Гейгельского района получила перелом ноги.

Как передает западное бюро Report, жительница района Айгюн Юсибова 1988 г.р. размещена в больнице в тяжелом состоянии.

Несмотря на то, что близкие женщины, у которой диагностировали перелом ноги и другие телесные повреждения, утверждают, что она упала, полиция предполагает, что имела место автоавария и в связи с этим начато расследование.

Отметим, что в настоящее время состояние больной оценивается как среднетяжелое.