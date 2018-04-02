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    В Газахе столкулись два автомобиля, есть раненые

    Все трое раненых размещены в больнице© Foto^ Report.az

    Газах. 2 апреля. REPORT.AZ/ На части автомагистрали Баку – Газах – Грузия, проходящем через город Газах, произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека.

    Как передает западаное бюро Report, инцидент произошел в утренние часы в результате столкновения автомобилей марок ВАЗ и Mercedes.

    Ранеными в аварии являются Гулиев Рашад Гейджа оглы, 1993-го года рождения, Мамедова Сабина Энвер кызы, 1982-го года рождения, Мамедов Руслан Махмуд оглы, 1982-го года рождения.

    Все трое размещены в больницы.

    По факту ведется расследование.

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