В Гахе скончалась учительница, которой стало плохо во время урока

Гах. 11 мая. REPORT.AZ/ В Гахском районе скончалась учительница, которой стало плохо во время урока.

Как сообщает северо-западное бюро Report, во время урока Гюльхар Надир гызы Бабаевой 1966 г.р. из села Тураджлы стало плохо.

Женщину доставили на машине скорой помощи в Гахскую центральную районную больницу и поместили в отделение реанимации. Однако, приблизительно через час 51-летняя Гюльхар Бабаева скончалась.

По факту ведется расследование.

Отметим, что с сегодняшнего дня министерство образования приступило к диагностической оценке знаний и навыков педагогов общеобразовательных школ в Гахском районе. Процесс проводится в Гахском олимпийском спортивном комплексе.

Через два дня Г.Бабаева должна была участвовать в диагностической оценке, в которой в общей сложности примут участие свыше 12 000 педагогов.