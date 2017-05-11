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    В Гахе скончалась учительница, которой стало плохо во время урока

    По факту ведется расследование

    Гах. 11 мая. REPORT.AZ/ В Гахском районе скончалась учительница, которой стало плохо во время урока. 

    Как сообщает северо-западное бюро Report, во время урока Гюльхар Надир гызы Бабаевой 1966 г.р. из села Тураджлы стало плохо. 

    Женщину доставили на машине скорой помощи в Гахскую центральную районную больницу и поместили в отделение реанимации. Однако, приблизительно через час 51-летняя Гюльхар Бабаева скончалась.

    По факту ведется расследование. 

    Отметим, что с сегодняшнего дня министерство образования приступило к диагностической оценке знаний и навыков педагогов общеобразовательных школ в Гахском районе. Процесс проводится в Гахском олимпийском спортивном комплексе. 

    Через два дня Г.Бабаева должна была участвовать в диагностической оценке, в которой в общей сложности примут участие свыше 12 000 педагогов.

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