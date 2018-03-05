В Гахе произошла авария, есть погибший и раненые - ОБНОВЛЕНО

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Гах. 5 марта. REPORT.AZ/ Стали известны новые детали тяжелой аварии в Гахском районе, которая произошла сегодня в вечерние часы. В результате столкновения легковых автомобилей марок "Volkswagen" и "ВАЗ-21011" в деревне Алатемир, 1 человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Как сообщает местное бюро Report, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

***20:59

Гах. 5 марта. REPORT.AZ/ В Гахском районе произошла тяжелая авария.

Как сообщает местное бюро Report, авария произошла сегодня вечером в селе Алатемир.

Столкнулись легковые автомобили марок "Volkswagen" и "ВАЗ-21011". В результате ДТП погиб 1, тяжело ранены по меньшей мере 3 человека.