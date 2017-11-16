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    В Гахе из магазина украдено более 10 тыс. манатов - ФОТО

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие© Report

    Гах. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Гахском районе из магазина украдено более 10 тыс. манатов.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, кража совершена в одном из маркетов на улице Вагифа Эйвазова города Гах.

    Обратившись с заявлением в отделение полиции Гахского района, местная жительница Тамара Абузер гызы Мамедова заявила, что из магазина, где она работает, неизвестные украли 10 000 AZN и 100 долларов, а также взяли из кассы 300 манатов.

    Как заявила местному бюро Report владелица маркета, недавно ее супруг продал свой автомобиль и полученные деньги в размере 10 000 манатов держал в магазине.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

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