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    В Гахе 16-летняя девушка отравилась арбузом

    С признаками отравления в больницу была доставлена жительница села Фысдыглы

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Гахе 16-летняя девушка отравилась арбузом.

    Как сообщает Report, с признаками отравления в больницу была доставлена жительница села Фысдыглы Зохра Вагиф гызы Мамедова 1999 года рождения.

    Проведенное обследование показало, что причиной отравления стало употребление арбуза.

    После оказания З.Мамедовой первой медицинской помощи в отделении инфекционных заболеваний местной больницы состояние пациентки улучшилось. Лечение продолжается.

    Отметим, что несколько дней назад в Закаталах арбузом также отравились 6 членов одной семьи.

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