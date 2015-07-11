Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Гахе 16-летняя девушка отравилась арбузом.

Как сообщает Report, с признаками отравления в больницу была доставлена жительница села Фысдыглы Зохра Вагиф гызы Мамедова 1999 года рождения.

Проведенное обследование показало, что причиной отравления стало употребление арбуза.

После оказания З.Мамедовой первой медицинской помощи в отделении инфекционных заболеваний местной больницы состояние пациентки улучшилось. Лечение продолжается.

Отметим, что несколько дней назад в Закаталах арбузом также отравились 6 членов одной семьи.