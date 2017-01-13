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    В Евлахе произошло ДТП, погиб 1, ранены 2 человека

    По факту ведется расследование

    Евлах. 13 января. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло ДТП.

    Как сообщает карабахское бюро Report, в результате аварии на дороге Евлах-Барда погиб 1, ранены 2 человека.

    Так, столкнулись автомобили марки "ВАЗ-2107" и "Mercedes". В результате ДТП водители обеих автомобилей получили тяжелые ранения, а пассажир "ВАЗ-2107" скончался на месте происшествия.

    Раненые помещены в Бардинскую районную центральную больницу.

    Отметим, что личность погибшего и раненых пока не установлена.

    По факту ведется расследование. 

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