В Евлахе нырнувший в Куру юноша сломал шею

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Евлах. 31 июля. REPORT.AZ/ В Евлахе с желающим искупаться в реке произошел несчастный случай.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на проходящей по территории Евлаха части реки Кура.

Проживающий в Евлахе по адресу ул. Шахрияра, 32 Асадов Равиль Нияз оглу 1986 г.р., отдыхая с друзьями на берегу реки Кура, решил нырнуть. В этот момент он ударился головой о камень на дне реки.

Потерявший сознание Р. Асадов был извлечен на берег с помощью окружающих и доставлен в больницу. Обследование показало, что у него перелом основания шеи, переломаны 5-7 позвонков. Состояние размещенного в реанимационном отделении больного тяжелое.