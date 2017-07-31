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    В Евлахе нырнувший в Куру юноша сломал шею

    Состояние пострадавшего тяжелое© Foto: Report.az

    Евлах. 31 июля. REPORT.AZ/ В Евлахе с желающим искупаться в реке произошел несчастный случай.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на проходящей по территории Евлаха части реки Кура.

    Проживающий в Евлахе по адресу ул. Шахрияра, 32 Асадов Равиль Нияз оглу 1986 г.р., отдыхая с друзьями на берегу реки Кура, решил нырнуть. В этот момент он ударился головой о камень на дне реки.

    Потерявший сознание Р. Асадов был извлечен на берег с помощью окружающих и доставлен в больницу. Обследование показало, что у него перелом основания шеи, переломаны 5-7 позвонков. Состояние размещенного в реанимационном отделении больного тяжелое.

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