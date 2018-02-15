В Джалилабаде автомобиль сбил 7-летнюю школьницу

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Джалилабад. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе автомобиль сбил 7-летнюю школьницу.

Как сообщает аранское бюро Report, ДТП произошло на территории города Джалилабад.

Так, проживающую на улице Азербайджан города Джалилабад Зейнаб Халид гызы Фатуллаеву 2011 г.р. сбил автомобиль. Девочка была доставлена в Джалилабадскую центральную районную больницу, где ей оказали первую медицинскую помощь.

По информации, автомобиль сбил З.Фатуллаеву по дороге со школы домой.

По факту ведется расследование.