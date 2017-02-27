В Джалилабаде автоцистерна попала в ДТП, пострадали 4 человека

Джалилабад. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Джалилабаде произошло ДТП, в результате которого ранены 4 человека.
Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла на пролегающем через Джалилабадский район отрезке магистрали Алят-Астара.
Так, движущийся в направлении Астары управляемый жителем джалилабадского села Машлыг Назимом Гасымовым автомобиль марки "ВАЗ - 2107" столкнулся со встречной автоцистерной с прицепом.
Получившие в результате ДТП травмы различной степени тяжести водитель и пассажиры легкового автомобиля – Джейхун Насиров, Кунель и Ирада Насировы доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.
Состояние пострадавших расценивается как средней тяжести.
Причина аварии станет известна после расследований.
Valeh DadaşovАвтор новости
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