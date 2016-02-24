В годовщину Ходжалинской трагедии движение автомобилей на некоторых улицах Баку будет ограничено

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ 26 февраля в целях обеспечения удобного, безопасного и непрерывного движения участников общенациональной траурной церемонии, которая пройдет перед памятником "Крик матери" ("Ana harayı”) в Хатаинском районе, будет ограничено движение автомобилей от пересечения улиц Наджафгулу Рафиева, Юсифа Сафарова, Сулеймана Везирова, Мехди Мехдизаде по направлению к Ходжалинскому проспекту.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что с 08:00 до окончания мероприятия будет изменено направление движения автомобилей от улиц Иззет ханым Оруджовой, Аяза Исмаилова, Гейдарали Тагизаде, Ровшана Алиева, Фазаиля Байрамова и Сергея Сенюшкина к проспекту Ходжалы.

Государственное управление дорожной полиции Главного управления полиции города Баку в целях предотвращения пробок и плотного движения автомобиля по этим направлениям рекомендует гражданам и водителям по мере возможности не пользоваться личным автомобилем и воспользоваться общественным транспортом.