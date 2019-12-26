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В центрах депортации Германии содержатся и граждане Азербайджана

В центрах депортации Германии содержатся и граждане Азербайджана

В январе-октябре нынешнего года из Германии было депортировано 20 996 человек. 

Как сообщили европейскому бюро Report из Федерального министерства внутренних дел, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение на 1000 человек. 

В 577 центрах депортации содержатся 248 тысяч человек, среди которых есть и граждане Азербайджана. Самый крупный среди этих центров, на 1250 человек, расположен в Деггендорфе. 50% лиц, содержащихся в этих лагерях, - приезжие из Азербайджана, Грузии, Армении, Афганистана, Нигерии, Мали.

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