В центрах депортации Германии содержатся и граждане Азербайджана

В январе-октябре нынешнего года из Германии было депортировано 20 996 человек.

Как сообщили европейскому бюро Report из Федерального министерства внутренних дел, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение на 1000 человек.

В 577 центрах депортации содержатся 248 тысяч человек, среди которых есть и граждане Азербайджана. Самый крупный среди этих центров, на 1250 человек, расположен в Деггендорфе. 50% лиц, содержащихся в этих лагерях, - приезжие из Азербайджана, Грузии, Армении, Афганистана, Нигерии, Мали.