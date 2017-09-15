В Билясуваре произошло ДТП, есть пострадавший

15 сентября, 2017 19:42

Билясувар. 15 сентября. REPORT.AZ/ В городе Билясувар произошло ДТП. Как сообщает аранское бюро Report, столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Мотоциклист, житель села Хырмандалы Рауф Гюльага оглу Абдуллаев 1984 г.р. получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший доставлен в Билясуварскую центральную районную больницу. Ему оказана первая медицинская помощь. Отметим, что отец Р.Абдуллаева Г.Абдуллаев ранее был сотрудником Государственной дорожной полиции. По факту ведется расследование.