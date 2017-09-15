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    В Билясуваре произошло ДТП, есть пострадавший

    По факту ведется расследование

    Билясувар. 15 сентября. REPORT.AZ/ В городе Билясувар произошло ДТП.

    Как сообщает аранское бюро Report, столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

    Мотоциклист, житель села Хырмандалы Рауф Гюльага оглу Абдуллаев 1984 г.р. получил травмы различной степени тяжести.

    Пострадавший доставлен в Билясуварскую центральную районную больницу. Ему оказана первая медицинская помощь.

    Отметим, что отец Р.Абдуллаева Г.Абдуллаев ранее был сотрудником Государственной дорожной полиции.

    По факту ведется расследование. 

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