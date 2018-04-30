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    В Барде задержан застреливший соседа из ружья - ОБНОВЛЕНО

    Барда. 30 апреля. REPORT.AZ/ По факту стрельбы, произошедшей в Бардинском районе, в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса.

    Об этом сообщили Report в районной прокуратуре.

    В прокуратуре отметили, что в качестве подозреваемого в совершении преступления задержан Асиф Гумбатов. Следствие продолжается.

    *** 10:39

    Барда. 30 апреля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошел вооруженный инцидент, скончался 1 человек. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Амирли.

    Житель села Асиф Гумбатов, 1964 года рождения, выстрелил из охотничьего ружья в 47-летнего Азера Нуралиева. Пострадавший был доставлен в Центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось.
    По факту ведется расследование.

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