В Барде умер отравившийся маринованными помидорами 5-летний мальчик - ФОТО

Барда. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Барде скончался 5-летний Джахид Мамедов, отравившийся несколько дней назад маринованными помидорами.

Как передает карабахское бюро Report, несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось.

Отмечается, что состояние других членов семьи Джахида - 45-летней Кенуль и 22-летнего Парвиза Мамедовых остается тяжелым. Двое других членов семьи - 25-летняя Кямаля и ее 8-месячный сын Джихан Мамедов выписаны.

Напомним, что 1 ноября в Бардинскую центральную районную больницу с диагнозом отравление были помещены 5 членов одной семьи - 45-летняя Кенуль Мамедова, 22-летний Парвиз и 25-летняя Кямаля Мамедовы, а также ее сыновья - 5-летний Джахид и 8-месячный Джихан Мамедовы.

Как сообщили из больницы, К.Мамедова, П.Мамедов и их 5-летний сын Джахид Мамедов были в более тяжелом состоянии. Поэтому их поместили в реанимационное отделение больницы.

Как сообщают родственники пострадавших, во время ужина все они съели маринованные в домашних условиях помидоры.