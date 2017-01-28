Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Баку женщина-врач насмерть сбила пешехода.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрирован в поселке 8-й километр в Низаминском районе.

Согласно информации Алиханова Саида Маис гызы на автомобиле марки Hyundai Tucson с государственными номерными знаками 38-BE-109 сбила переходившего дорогу Гашимова Мирфаду Сеидали оглу 1958 года рождения. М.Гашимов скончался по дороге в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело в Низаминском районном управлении полиции, ведется расследование.

Отметим, что женщина, сбившая пешехода, работает врачом в клинике Səhhət.