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    В Баку женщина-врач насмерть сбила пешехода

    По факту возбуждено уголовное дело в Низаминском районном управлении полиции

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Баку женщина-врач насмерть сбила пешехода.

    Как сообщает Report, ДТП зарегистрирован в поселке 8-й километр в Низаминском районе.

    Согласно информации Алиханова Саида Маис гызы на автомобиле марки Hyundai Tucson с государственными номерными знаками 38-BE-109 сбила переходившего дорогу Гашимова Мирфаду Сеидали оглу 1958 года рождения. М.Гашимов скончался по дороге в больницу. 

    По факту возбуждено уголовное дело в Низаминском районном управлении полиции, ведется расследование.

    Отметим, что женщина, сбившая пешехода, работает врачом в клинике Səhhət.

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