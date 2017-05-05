В Баку не желавшая познакомиться с водителем женщина была избита

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Баку в ночное время суток мужчина, желавший познакомиться с 41-летней женщиной, в итоге избил ее.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован в Ясамальском районе.

Так, водитель автомобиля марки Mercedes попросил в целях знакомства номер телефона у Гюнай Гурбановой 1976 г.р., переходившей дорогу напротив площади Физули.

Однако женщина отказала ему. Выйдя из автомобиля, мужчина подошел к женщине, между ними завязался спор. Позже водитель (имя которого пока не разглашается) нанес ей несколько ударов в область лица и порвал ей ухо. Она была доставлена в больницу.

По факту произошедшего сотрудники 27-го отделения Ясамальского РУП ведут расследование.