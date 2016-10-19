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    В Баку закручивающий лампу мужчина упал и получил тяжелые телесные повреждения

    Он упал на кусок стекла

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Баку 45-летний мужчина упал на кусок стекла во время закручивания лампы у себя в квартире. 

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован в поселке Шувялан Хазарского района. Житель поселка Нуриев Сахиб 1971 года рождения менял электрическую лампу в люстре. Он упал по неосторожности на кусок стекла на полу. В результате С.Нуриев получил телесные повреждения в живот. 

    Раненый госпитализирован в Городскую клиническую больницу №3. Он прооперирован, его состояние оценивается как средне-тяжелое. 

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