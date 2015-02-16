Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Баку задержаны мошенники, переодетые в полицейскую форму, которые совершали противоправные действия в отношении граждан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку. В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку были задержаны жители Баку Назим Тахир оглу Мамедов 1978 года рождения, Заур Илдырым оглу Адилов 1982 года рождения, а также житель Товузского района Илькин Самир оглу Байрамов 1993 года рождения.

В ходе проведенных в отношении задержанных неотложных следственных мероприятий выяснилось, что ранее судимый за кражу, мошенничество и вымогательство Н.Мамедов, чтобы войти в доверие граждан, переодевшись в форму майора полиции, а З.Адилов - в форму старшего лейтенанта, совершали по отношению к ним незаконные действия. Подделывая документы, они оформляли куплю-продажу квартир в новостройках города Баку.

Следствие по факту продолжается.