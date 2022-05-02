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В Баку задержаны торговцы наркотиками

В Баку задержаны торговцы наркотиками Задержаны 15 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.
Происшествия
2 мая 2022 г. 16:39
В Баку задержаны торговцы наркотиками

Задержаны 15 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В Хатаинском районе столицы продолжаются операции в отношении лиц, занимающихся продажей наркотиков.

В ходе операции, проведенной минувшим днем сотрудниками отдела уголовного розыска и отдела по борьбе с наркотиками районного управления полиции, были задержаны еще 15 человек, занимавшихся продажей наркотиков.

4 из задержанных осуществляли поставки наркотиков на территорию Хатаинского района, а остальные 11 были их наркокурьерами. В связи со всеми выявленными фактами в следственном отделе Управления возбуждено уголовное дело.

На территории Хатаинского района продолжаются оперативные мероприятия по задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda narkotik satan 15 nəfər saxlanılıb

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