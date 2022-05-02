В Баку задержаны торговцы наркотиками

Задержаны 15 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В Хатаинском районе столицы продолжаются операции в отношении лиц, занимающихся продажей наркотиков.
В ходе операции, проведенной минувшим днем сотрудниками отдела уголовного розыска и отдела по борьбе с наркотиками районного управления полиции, были задержаны еще 15 человек, занимавшихся продажей наркотиков.
4 из задержанных осуществляли поставки наркотиков на территорию Хатаинского района, а остальные 11 были их наркокурьерами. В связи со всеми выявленными фактами в следственном отделе Управления возбуждено уголовное дело.
На территории Хатаинского района продолжаются оперативные мероприятия по задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.