В Баку задержаны торговцы наркотиками

Задержаны 15 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.

Задержаны 15 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В Хатаинском районе столицы продолжаются операции в отношении лиц, занимающихся продажей наркотиков.

В ходе операции, проведенной минувшим днем сотрудниками отдела уголовного розыска и отдела по борьбе с наркотиками районного управления полиции, были задержаны еще 15 человек, занимавшихся продажей наркотиков.

4 из задержанных осуществляли поставки наркотиков на территорию Хатаинского района, а остальные 11 были их наркокурьерами. В связи со всеми выявленными фактами в следственном отделе Управления возбуждено уголовное дело.

На территории Хатаинского района продолжаются оперативные мероприятия по задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.