В Баку задержали мужчину с пистолетом "Маузер"

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ У жителя города Баку, ранее судимого Рашада Гусейнова 1978 г. р., было обнаружено и изъято 0,362 г героина, пистолет марки "Маузер" калибра 7,65 мм со стертым номером и 8 патронов. Об этом сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПБ).

Оперативно-розыскные мероприятия были проведены сотрудниками 5-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции (РУП).

По факту проводится расследование.