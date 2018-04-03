В Баку задержан срывавший золотые серьги с женщин

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Баку задержан человек, совершавший грабежи в отношении женщин.

Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, в Call-центр 102 МВД поступил звонок о том, что неизвестный силой отнял у женщины золотые украшения на территории Насиминского района.

Прибывшими на территорию сотрудниками 19-го Отделения полиции Насиминского РУП были осуществлены соответствующие мероприятия. Было установлено, что в районе 10 часов неизвестный на улице М.Джафарова применил в отношении жительницы города Баку М.Алигулиевой силу и сорвал с одного уха золотую серьгу.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий в короткие сроки подозреваемый в совершении грабежа был установлен и задержан. Это житель Гёйчайского района, ранее судимый Ифтихар Азизов. Также выяснилось, что он совершил подобное преступление против жительницы Баку, Г. Мамедовой.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.