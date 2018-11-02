В Баку зачитан приговор лицам, совершившим разбой в отношении таксиста

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в разбое Акифа Джавадова и Васиба Рзаева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева огласили приговор, согласно которому обоих приговорили к 8 годам тюрьмы.

Согласно распространенной министерством внутренних дел информации, обратившись в полицию, житель Баку Теймур Мусеибли отметил, что 14 мая двое клиентов, попросивших довести их на автомобиле до поселка Говсаны, применив силу, отняли у него 150 манатов и мобильный телефон. Позже ранее судимый Акиф Джавадов и Васиб Рзаев были арестованы.