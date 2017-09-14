В Баку сбивший пешехода водитель для скрытия содеянного спрятал машину

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает Report, в поселке Забрат переходившую дорогу Яхшы Алиеву 1969 г.р. сбил автомобиль марки Mercedes.

Совершивший ДТП Аскер Зейналов спрятал свою машину недалеко от места инцидента и на такси доставил пострадавшую женщину в больницу. Но после того, как поступила информация о случившемся в полицию, стало известно, что А. Зейналов хотел скрыть совершенное им деяние. Он был задержан сотрудниками полиции. Автомобиль найден и доставлен на штрафстоянку.