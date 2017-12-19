Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Баку во время застолья мужчину средних лет ударили ножом.

Как передает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы.

В одном из кафе в поселке Биладжары во время застолья Алиев Ислам Аллахверди оглу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своим знакомым. Во время спора его ударили ножом. Раненый был доставлен в больницу.

По факту 4-е полицейское отделение Бинагадинского районного управления полиции ведет следствие.