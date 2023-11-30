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В Баку в жилом доме произошел пожар, эвакуированы 15 человек

В Баку в жилом доме произошел пожар, эвакуированы 15 человек На горячую телефонную линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре по улице Мир Джалала 145 в Бинагадинском районе города Баку.
Происшествия
30 ноября 2023 г. 20:44
В Баку в жилом доме произошел пожар, эвакуированы 15 человек

Жилой дом на улице Мир Джалал 145 в Бинагадинском районе столицы, где произошел пожар, взят под охрану сотрудниками полиции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что имущество жителей находится под охраной, усилен контроль над территорией. Соответствующие мероприятия продолжаются.

19:59

На горячую телефонную линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на улице Мир Джалала 145 в Бинагадинском районе города Баку.

Как передает Report, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Бакинского регионального центра.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар на кухне квартиры, расположенной на 8 этаже девятиэтажного жилого дома, был потушен в короткие сроки, не успев распространиться.

В связи с задымлением во время пожара из соседних квартир силами МЧС, были эвакуированы 15 жителей.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBakıda yaşayış binasında yanğın olub, 15 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB

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