В Баку в жилом доме произошел пожар, эвакуированы 15 человек

На горячую телефонную линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре по улице Мир Джалала 145 в Бинагадинском районе города Баку.

Жилой дом на улице Мир Джалал 145 в Бинагадинском районе столицы, где произошел пожар, взят под охрану сотрудниками полиции.



Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что имущество жителей находится под охраной, усилен контроль над территорией. Соответствующие мероприятия продолжаются.

19:59

На горячую телефонную линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на улице Мир Джалала 145 в Бинагадинском районе города Баку.

Как передает Report, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Бакинского регионального центра.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар на кухне квартиры, расположенной на 8 этаже девятиэтажного жилого дома, был потушен в короткие сроки, не успев распространиться.

В связи с задымлением во время пожара из соседних квартир силами МЧС, были эвакуированы 15 жителей.

