Председатель Милли Меджлиса встретилась с членами азербайджано-германского форума

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с членами азербайджано-германского форума.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с членами азербайджано-германского форума.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В рамках официального визита в Германию С.Гафарова посетила Азербайджанский культурный центр, действующий в этой стране, где встретилась с членами азербайджано-германского форума.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии отношений между нашими странами. Председатель Милли Меджлиса проинформировала о социально-экономическом развитии Азербайджана, проводимых в стране реформах, инвестиционном климате в Азербайджане, восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях. Спикер также обратила внимание на текущую ситуацию в регионе, инициативы Азербайджана по нормализации отношений и подписанию мирного договора с Арменией и другие вопросы.