В Баку в результате столкновения двух автомобилей пострадали 4 человека

В столице Азербайджана произошла дорожная авария.

Как передаёт Report, авария отмечена на проспекте Гейдара Алиева. В результате столкновения двух автомобилей пострадали 4 человека

Как сообщили в Минздраве, информация об аварии поступила в скорую помощь в 18:34.

C различными травмами в Центр клинической медицины были доставлены 27-летний мужчина, 22-летняя девушка, 27-летняя женщина. 32-летней пассажирке медицинская помощь была оказана на месте. Она отказалась от госпитализации.