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    В Баку в магазинах продажи стройматериалов начался сильный пожар - ФОТО

    Пожарным удалось пресечь распространение огня на близлежащие дома и локализовать пламя© FOTO: Orxan Əzim

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Баку зарегистрирован пожар.

    Как сообщает Report, пожар начался на крыше магазинов по продаже стройматериалов в поселке Кенд Бинагади Бинагадинского района.

    На место происшествия привлечена живая сила и техника Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Пожарным удалось пресечь распространение огня на близлежащие дома и локализовать пламя.

    По предварительной информации, часть товара в магазинах сгорела.

    На данный момент сносят мансарду магазинов и уточняют сумму нанесенного предпринимателям ущерба. 

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