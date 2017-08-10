В Баку в магазинах продажи стройматериалов начался сильный пожар - ФОТО

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Баку зарегистрирован пожар.
Как сообщает Report, пожар начался на крыше магазинов по продаже стройматериалов в поселке Кенд Бинагади Бинагадинского района.
На место происшествия привлечена живая сила и техника Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.
Пожарным удалось пресечь распространение огня на близлежащие дома и локализовать пламя.
По предварительной информации, часть товара в магазинах сгорела.
На данный момент сносят мансарду магазинов и уточняют сумму нанесенного предпринимателям ущерба.
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