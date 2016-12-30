Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Баку в колодце найден разложившийся труп мужчины.

Как сообщает Report, труп найден в Сабунчинском районе.

Согласно информации, в поселке Бакиханова в колодце найден разложившийся труп мужчины. Для установления личности труп направлен в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. На его ноге была обувь 42-го размера.

В Сабунчинской районной прокуратуре расследуются причины смерти. Предполагается, что его убили.