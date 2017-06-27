В Баку такси сбило пожилую женщину

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого был сбит пешеход.
Как сообщает Report, легковой автомобиль марки Mercedes, оказывающий услуги такси, на Тбилисском проспекте сбил пытавшуюся перейти дорогу Солмаз Оруджали гызы Аскерову 1962 г.р.
В результате, женщина получила открытые переломы и черепно-мозговую травму. Она помещена в реанимационное отделение больницы.
Водитель, совершивший наезд, задержан.
По факту ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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