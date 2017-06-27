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    В Баку такси сбило пожилую женщину

    Водитель задержан© Foto: Report.az

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает Report, легковой автомобиль марки Mercedes, оказывающий услуги такси,  на Тбилисском проспекте сбил пытавшуюся перейти дорогу Солмаз Оруджали гызы Аскерову 1962 г.р.
    В результате, женщина получила открытые переломы и черепно-мозговую травму. Она помещена в реанимационное отделение больницы.
    Водитель, совершивший наезд,  задержан.
    По факту ведется расследование.

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