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    В Баку столкнулись три автомобиля, двое пострадали - ФОТО

    ДТП произошло на территории Наримановского района столицы
    © Foto:Report.az

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку произошло ДТП, в результате которого двое пострадали.

    Как сообщает Report, автомобиль марки Hyundai выехал на полосу встречного движения и врезался сначала в Volkswagen, а затем в "Ниву".

    В результате столкновения были госпитализированы с полученными телесными повреждениями пассажирка автомобиля "Нива" Егяна Огтай гызы Багирова 1986 г.р. и водитель автомобиля марки Volkswagen (личность которого пока не установлена).

    На место ДТП прибыли сотрудники Наримановского районного управления полиции и дорожно-патрульной службы.

    Ведется расследование.

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