Стали известны имена лиц, пострадавших в результате столкновения в Баку пассажирских автобусов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в результате столкновения пассажирских автобуcов в Сабунчинском районе Баку.

Как сообщает Report, это – 20-летняя Элия Вахид гызы Ахундова и 26-летний Роял Мамед оглу Набиев.

Пострадавшие, получившие травмы различной степени тяжести, помещены в Городскую клиническую больницу №3.

***15:58

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев подтвердил новость о происшествии.

Он сообщил Report, что сотрудники БТА побывали на месте происшествия: "Стало известно, что столкнулись пассажирские автобусы номер 198 и 163. Серьезно пострадавших нет. Два человека получили легкие ранения. Они доставлены каретой скорой помощи в Городскую клиническую больницу №3. После оказания первой медпомощи отпущены домой. В связи с происшествием наряду с ГДП начато расследование и в БТА. В скором времени станет известна причина произошедшего. По примерным показаниям свидетелей, один из автобусов двигался с превышенной скоростью".

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись пассажирские автобусы, есть пострадавшие.

Как сообщили Report свидетели происшествия, инцидент произошел на Забратской дороге.

Пассажирский автобус, работающий по маршруту №198 с государственным регистрационным номером 10-TE-168, столкнулся с двигающимся в том же направлении пассажирским автобусом №163 с государственным регистрационным номером 90-SR-660.

В результате аварии пострадали пассажиры обоих автобусов. К месту происшествия привлечены кареты скорой помощи.