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    ​В Баку сотрудник Международного общества Красного креста совершил ДТП

    По данному факту проводится расследование

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В Баку сотрудник Международного общества Красного креста совершил дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, происшествие зафиксировано на улице Физули Ясамальского района.

    Так, управляемый сотрудником представительства Международного общества Красного креста в Азербайджане Зурабом Биджко Бордули автомобиль марки Peugeot столкнулся с автомобилем марки Hyundai, за рулем которого находился житель города Баку Мехман Гаджиев.

    Во время происшествия никто не пострадал. По данному факту проводится расследование.

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