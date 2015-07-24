​В Баку сотрудник Международного общества Красного креста совершил ДТП

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В Баку сотрудник Международного общества Красного креста совершил дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, происшествие зафиксировано на улице Физули Ясамальского района.

Так, управляемый сотрудником представительства Международного общества Красного креста в Азербайджане Зурабом Биджко Бордули автомобиль марки Peugeot столкнулся с автомобилем марки Hyundai, за рулем которого находился житель города Баку Мехман Гаджиев.

Во время происшествия никто не пострадал. По данному факту проводится расследование.