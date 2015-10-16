​В Баку ранен ножом 24-летний парень

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Баку произошла поножовщина. Об этом сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

Так, на ул. А.Гурбана Хагани Агаиса оглу Гюняшов 1991 года рождения нанес тяжелое ножевое ранение своему ровеснику Камилю Мамедову.

В результате проведенных сотрудниками Отдела уголовного розыска и 37-го отделения полиции Хатаинского РУП совместных оперативно-розыскных мероприятий Х.Гюняшов был задержан.

По данному факту ведется расследование.