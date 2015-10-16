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    ​В Баку ранен ножом 24-летний парень

    По данному факту ведется расследование

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Баку произошла поножовщина. Об этом сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

    Так, на ул. А.Гурбана Хагани Агаиса оглу Гюняшов 1991 года рождения нанес тяжелое ножевое ранение своему ровеснику Камилю Мамедову.

    В результате проведенных сотрудниками Отдела уголовного розыска и 37-го отделения полиции Хатаинского РУП совместных оперативно-розыскных мероприятий Х.Гюняшов был задержан.

    По данному факту ведется расследование.

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