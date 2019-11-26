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В Баку произошло ДТП, пострадала беременная женщина

В Баку произошло ДТП, пострадала беременная женщина

На улице А.Нейметуллы в Наримановском районе Баку произошло ДТП.

Как сообщает Report, в результате аварии пострадали три человека. 

В министерстве здравоохранения заявили, что информация поступила на станцию скорой помощи в 13:46. Пострадавшая в результате ДТП 25-летняя беременная женщина получила травму левой ноги, у 26-летнего мужчины рассеклась левая бровь, у 24-летнего мужчины диагностировали перелом костей носа.  

Все пострадавшие доставлены в Клинический медицинский центр №1. 

Состояние раненых расценивается как средней тяжести. 

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