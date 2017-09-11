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    В Баку произошла цепная авария, пострадали 10 человек, 1 младенец погиб - ФОТО

    Среди раненых есть 3 детей© Foto: Report.az

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ На территории Хазарского района Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого 1 человек погиб, 10 пострадали.

    Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в поселке Мардакян с участием 3 автомобилей.

    Двигавшийся по правой стороне дороги автомобиль марки "ВАЗ-2106" осуществлял поворот направо, в тот момент в него врезался автомобиль марки "ВАЗ-2104", поворачивавший в том же направлении со встречной полосы движения. Вслед за ним в "ВАЗ-2106" врезался двигавшийся сзади автомобиль марки Daewoo, который пытался осуществить обгон справа. В результате аварии находившийся в автомобиле марки "ВАЗ-2106" годовалый младенец скончался. Во время ДТП пострадали находившиеся во всех трех автомобилях. Так, 10 человек, в том числе трое детей получили травмы и были доставлены в больницу. По сообщению врачей, состояние детей оценивается как тяжелое.

    Список пострадавших:

    Лала Алы гызы Бехбудова - 28 лет

    Радж Фикрет оглу Алиев - 38 лет

    Севда Худаверди гызы Абдуллаева - 58 лет

    Сария Раджаб гызы Шовгатова - 60 лет

    Аладдин Гусейнгулу оглу Шовгатов - 65 лет

    Амина Зохраб гызы Шовгатова - 34 года

    Заур Аладдин оглу Шовгатов - 35 лет

    Назрин Радж гызы Алиева - 11 лет

    Юсиф Анар оглу Гаджиев - 5 лет

    Адам Бахрам оглу Гаджиев - 3 года

    По факту в Хазарском районном управлении полиции ведется расследование.

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