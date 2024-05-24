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В Баку пожарные эвакуировали жителей здания из-за пожара

В Баку пожарные эвакуировали жителей здания из-за пожара В Наримановском районе Баку пожарные эвакуировали жильцов здания из-за пожара на балконе одной из квартир.
Происшествия
24 мая 2024 г. 08:27
В Баку пожарные эвакуировали жителей здания из-за пожара

В Наримановском районе Баку пожарные эвакуировали жильцов здания из-за пожара на балконе одной из квартир.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, на четвертом этаже 9-этажного жилого дома огонь на площади 4 м² уничтожил горючие конструкции балкона 2-комнатной квартиры общей площадью 55 м², а также один кондиционер и одну пластиковая дверь балкона 2-комнатной квартиры общей площадью 54 м² на пятом этаже.

Во время пожара 10 жильцов дома были эвакуированы пожарными в безопасную зону, остальные квартиры были защищены от огня.

Возгорание было ликвидировано подразделениями пожарной охраны.

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Версия на азербайджанском языке Nərimanovda yaşayış binasında yanğın olub, sakinlər təxliyə edilib

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