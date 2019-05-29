В Баку обманувшим туроператоров супругам вынесли приговор

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершились судебные слушания по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве Эллады Бабаевой и ее супруга Эмиля Бабаева.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Афгана Гаджиева был зачитан приговор.

Решением суда Э.Бабаев осужден на 8 лет лишения свободы. Эллада Бабаева была освобождена в зале суда.

Приговор в ее отношении отсрочен до исполнения 14 лет ее дочери, 2015 года рождения.

Напомним, что прокурор потребовал приговорить Эмиля Бабаева к 9 годам, а его супругу к 7,6 годам лишения свободы.

Гособвинитель предложил принять облегчающим вину Э.Бабаевой обстоятельством беременность обвиняемой и тот факт, что у нее на попечении два малолетних ребенка, 2013 и 2015 годов рождения. Напомним, что муж с женой обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах. Пострадавшие являются представителями туристических компаний.