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    В Баку неизвестный нанес 35-летнему мужчине 5 ножевых ранений и скрылся с места преступления

    Раненый госпитализирован в больницу

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Баку произошла поножовщина.

    Как сообщили Report в правоохранительных органах, в Ясамальском районе 35-летнему мужчине нанесено 5 ножевых ранений. 

    Согласно информации, 35-летний Азер Тагиев, проживающий в Алатаве Ясамальского района, направлялся к своему дому. В это время к нему подошел неизвестный человек, нанес ему 5 ударов ножом и скрылся с места преступления.

    Раненый госпитализирован.

    Сотрудники 29-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции приступили к розыску мужчины, ранившего А.Тагиева.

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