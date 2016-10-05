В Баку неизвестный нанес 35-летнему мужчине 5 ножевых ранений и скрылся с места преступления

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Баку произошла поножовщина.

Как сообщили Report в правоохранительных органах, в Ясамальском районе 35-летнему мужчине нанесено 5 ножевых ранений.

Согласно информации, 35-летний Азер Тагиев, проживающий в Алатаве Ясамальского района, направлялся к своему дому. В это время к нему подошел неизвестный человек, нанес ему 5 ударов ножом и скрылся с места преступления.

Раненый госпитализирован.

Сотрудники 29-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции приступили к розыску мужчины, ранившего А.Тагиева.