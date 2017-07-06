В Баку на свадьбе произошла массовая драка, есть раненые и задержанные - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошла массовая драка.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в 9-ом микрорайоне, в доме торжеств "Тарлан".

Свидетель происшествия Хагани Сулейманов сообщил Report, что в ходе драке на почве конфликта между 8 лицами пострадал один человек, он с полученными порезами был доставлен в близлежащую больницу.

Как сообщили Report в 7-ом отделении полиции Бинагадинского районного управления полиции, были задержаны трое человек, по факту ведется расследование.