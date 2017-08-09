В Баку клиенты из-за счета поспорили с владельцем ресторана, есть пострадавший и задержанный

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В Баку в одном из действующих на побережье ресторанов произошла драка.
Как сообщает Report, в ресторане Black Cek на Мардакянском пляже в Хазарском районе двое неизвестных поспорили с владельцем объекта из-за счета.
Затем спор перерос в драку.
На место происшествия прибыли сотрудники Хазарского РУП.
Один из поспоривших с владельцем ресторана – Парвин Мехралиев задержан.
Стало известно, что во время спора знакомый П.Мехралиева нанес себе увечью стеклянной бутылкой.
Расследования по факту продолжаются.
News DepartmentАвтор новости
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