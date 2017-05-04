В Баку избит мужчина, торгующий пластиковым бытовым мусором

© Report.az

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошло избиение.

Как передает Report, инцидент зарегистрирован в Бинагадинском районе.

При переходе дороги нагруженная сумка Мамедова Парвиза Шахвелед оглу 1977 г.р., который торгует найденными среди бытового мусора пластиковыми предметами, задела легковой автомобиль марки "Мерседес". Водитель автомобиля вышел из машины и высказал П. Мамедову свое недовольство. Спор между сторонами перерос в драку.

В это время водитель легкового автомобиля нанес П. Мамедову удар по лицу лопаткой, имевшейся в машине. П. Мамедов был госпитализирован с травмой.

По факту Абшеронским районным управлением полиции ведется расследование.