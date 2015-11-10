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    В Баку из квартиры гражданина Австрии украли крупную сумму денег

    По факту в 22-м отделении полиции Насиминского РУП ведется расследование

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Из квартиры проживающих в Баку иностранцев украли крупную сумму денег.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Насиминском районе.

    Ограбление совершено в квартире гражданина Австрии Михаэла Куэрмайра 1967 г.р. на улице Сулеймана Рустама. 

    Неизвестные проникли в его квартиру, открыв входную дверь, и украли 4000 фунт стерлингов.

    По факту в 22-м отделении полиции Насиминского РУП ведется расследование.

    Отметим, что Михаэла Куэрмайра работает менеджером в одном из офисов действующей в столице компании.

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