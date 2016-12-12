Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Баку бывшего кандидата в депутаты сбил автомобиль.

Как передает Report, ДТП произошло в поселке Бакиханова Сабунчинского района.

Пытавшегося перейти дорогу, выйдя из дворца торжеств "Агата", Агаева Гарахана Зильфи оглу 1958 г.р. сбил автомобиль. Пострадавший госпитализирован. Его состояние расценивается как средней тяжести.

Отметим, что Г.Агаев является бывшим кандидатом в депутаты. Он баллотировался в 2010 году от блока "Карабах".

По факту ведется расследование.