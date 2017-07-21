В Баку братья избиты своими родственниками

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку во время массовой драки два брата получили тяжелые ранения.

Как сообщает Report, на улице Руслана Аллахвердиева в поселке Сулутепе Эльвин Назим оглу Сарханов 1991 г.р. и Дашгын Назим оглу Сарханов 1985 г.р. поспорили с родственниками.

В результате оба брата были избиты и получили тяжелые травмы тупым предметом. Они помещены в больницу.

По факту сотрудниками 40-го отделения Бинагадинского районного управления полиции ведется расследование.