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    В Баку братья избиты своими родственниками

    Они оба получили тяжелые повреждения головы тупым предметом© Report.az

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку во время массовой драки два брата получили тяжелые ранения.

    Как сообщает Report, на улице Руслана Аллахвердиева в поселке Сулутепе Эльвин Назим оглу Сарханов 1991 г.р. и Дашгын Назим оглу Сарханов 1985 г.р. поспорили с родственниками.

    В результате оба брата были избиты и получили тяжелые травмы тупым предметом. Они помещены в больницу.

    По факту сотрудниками 40-го отделения Бинагадинского районного управления полиции ведется расследование.

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